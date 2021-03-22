Анастасия Пузанова займется архитектурой в Саратове

В мэрии Саратова - кадровое назначение Фото: Александр Уриевский

Председателем комитета по архитектуре администрации Саратова стала Анастасия Пузанова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, 22 марта ее представили коллективу.

- Анастасия Владимировна по образованию архитектор, имеет большой опыт работы в сфере градостроительства, занимала различные руководящие должности как в комитете по управлению имуществом, так и в комитете по архитектуре. Общий стаж работы в данном направлении — 16 лет.

Принимала личное участие в разработке местных нормативов градостроительного проектирования Саратова, изменений Правил застройки и землепользования территорий города, Генерального плана областного центра.

С сегодняшнего дня Анастасия Владимировна возглавила комитет по архитектуре. Перед структурным подразделением стоит ряд важных задач, связанных не только с развитием Саратова, но и с сохранением уникальной и богатой истории. Кроме того, необходимо продолжить наведение порядка в вопросах застройки, архитектуры, планирования, проектирования, — заявил глава города Михаил Исаев.

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