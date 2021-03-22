В Вольском районе ВАЗ-2109 слетел в кювет и опрокинулся

ВАЗ-2109 слетел в кювет и опрокинулся Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области вчера, 21 марта, произошла авария.

- В 17:20 на 15-м км трассы Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области 56-летний водитель ВАЗ-2109, по предварительным данным, на высокой скорости съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал 57-летний пассажир. Его с травмами госпитализировали.

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