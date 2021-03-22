В Заводском районе на весь день отключили воду

В Заводском районе Саратова сегодня утром, 22 марта, отключили воду.

- На 1-м Огородном тупике, 17 ведутся сварочные работы, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Из-за них воды не будет у жителей 1-го Огородного тупика, 15 и 17, Огородной, 225, 225а.

Отключение продлится ориентировочно до 20:00.

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