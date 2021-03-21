Бывший председатель правительства Саратовской области рассказал о собачьей преданности

Александр Стрелюхин со своими собаками

Руководитель дирекции по развитию Саратовской агломерации при областном правительстве, бывший председатель этого правительства Александр Стрелюхин в минувшее воскресенье, 21 марта, поделился в личном аккаунте фотографиями со своими псами.

Стрелюхин и собаки - кто счастливее?

- Шах и Гризли - мои друзья, моя отдушина. Не питомцы, а полноправные члены семьи! Казалось бы, столько всего сказано, написано, снято о собаках, а мы не перестаём открывать новые качества этих прекрасных животных, восхищаться их преданностью, умом, умением слушать и понимать. Мы учим их командам, правилам поведения, а они нас гораздо большему - верности, сочувствию, доброте. Честно скажу, свой дом без собаки представить не могу, написал Стрелюхин в Инстаграм.

Такого начальника редко видели саратовские чиновники

Дал старт моде саратовских чиновников выкладывать фото со своими домашними питомцами министр здравоохранения Олег Костин, который постит фото своих домашних питомцев, особенно кота Ватсона породы мейкун, с заметной регулярностью.

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