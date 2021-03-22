Женщина впала в кому у себя дома и умерла в больнице Балакова

Женщина скончалась в больнице после госпитализации Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области женщина умерла через несколько часов после госпитализации.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 58-летнюю пострадавшую доставили в больницу из ее дома на улице 30 лет Победы. Женщина находилась в коме.

Начата доследственная проверка. Травм на теле при внешнем осмотре не выявлено. После установления точной причины смерти будет принято процессуальное решение.

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