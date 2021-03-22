Саратовцам обещают снежный понедельник

Сегодня, 22 марта, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, утром местами ожидается небольшой снег и туман с видимостью 500 метров и менее.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6–11 м/с. Местами его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра поднимется до 0‘…+5 градусов.

Напомним, год назад в этот день шел дождь со снегом.

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