Саратовский «Кристалл» обыграл «Чебоксары»

Сегодня, 21 марта, саратовский «Кристалл» в Чебоксарах обыграл местную хоккейную команду.
Гости поля начали вести с девятой минуты, а на 101-й запустили еще одну шайбу в ворота противника.
Хозяева попытались отыграться, у них получилось забить только одиножды.
Матч закончился со счетом 4:1.
Следующая игра пройдет в среду в 18:00.
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