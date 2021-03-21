Мужчина пострадал в столкновении легковушек в Заводском районе Саратова

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Сегодня, 21 марта, в Заводском районе Саратова на перекрестке улиц Брянской и Азина столкнулись Lada Priora и Chevrolet Niva. Об этом сообщили в облспасе.

В результате столкновения пострадал 41-летний водитель первого из авто.

Он отказался от госпитализации.

На месте работают пожарные, дорожная инспекция, медики ЦМК.

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