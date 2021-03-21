Губернатора Пензенской области подозревают во взятках

Следователи возбудили уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и других лиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в СК РФ, в зависимости от роли каждого они подозреваются в даче и получении взятки.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму свыше 31 миллиона рублей.

Деньги передавали за преимущества группе компаний «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов — приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств, медицинских изделий и реактивов. Все это закупалось за счет бюджета для местных учреждений здравоохранения.

Подозреваемые задержаны, в их жилищах и на работе прошли обыски. В ближайшее время им предъявят обвинение и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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