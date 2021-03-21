Панков напомнил о 110-летии со дня рождения Василия Клочкова

Депутат Госдумы Николай Панков напомнил в своем аккаунте соцсети Instagram о 110-летии со дня рождения Героя Советского Союза Василия Клочкова. - Он защищал Москву в составе дивизии, которую возглавлял наш земляк Иван Панфилов. Погибая у разъезда Дубосеково Клочков произнёс: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». Вячеслав Володин помог создать в Синодском мемориальный комплекс с памятником Василию Клочкову и стелами с именами погибших на войне жителей села, — отметил Николай Панков.

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