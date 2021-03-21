В Энгельсе родственникам пришлось нести лежачую пенсионерку в банк для разблокировки карты

Пенсионерке из Энгельса пришлось столкнуться с слишком серьезной категоричностью «Почта банка». Об этом сообщает телеграм-канал LifeShot.

Гражданке заблокировали карты из-за долгов ее погибшего сына.

Для разблокировки женщине было необходимо подтвердить свою личность. Поэтому ее родные были вынуждены принести гражданку на носилках в учреждение. Ведь в отделении «Почта банка» им сообщили, что его сотрудники на дом не приедут.

В пресс-службе «Почта банка» отмечают, что туда обратилась женщина, представилась дочерью пожилого человека и попросила информацию по счету пенсионера. Однако такие данные недоступны для третьих лиц.

Поскольку клиентка не могла прийти в банк, сотрудница предложила ей оформить доверенность или установить мобильное приложение.

-Вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники клиента решили подвергнуть риску больного человека, — пишут в канале со ссылкой на пресс-службу банка.

Также опубликовано видео с места событий. На кадрах отчетливо видно, как пенсионерку несут в учреждение. Его сотрудники явно не рады съемке, но и не говорят ничего о том, что могли бы сами прийти к клиентке, чтобы этой ситуации не произошло.

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