Выявлено еще 165 случаев коронавируса у жителей Саратовской области

На утро 21 марта в Саратовской области зарегистрировано еще 165 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии заболели 53207 человек, выздоровели 47968, за сутки 143.

Больше всего новых случаев приходится на Саратов — 75, 15 на Энгельсский район, десять на Балаковский. Еще в 18 — девять случаев и меньше.

Из числа заболевших у 74 пациентов выявлена пневмония.

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