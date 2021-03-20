Правительство Саратовской области окажет помощь семье, где на пожаре погибли двое детей

Заместитель председателя правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов заявил, что семье, где сегодня вечером погибли двое детей, будет оказана поддержка.

- Еще одна трагедия с детьми. В самом центре Саратова на улице Челюскинцев в пожаре погибли мальчики двух и девяти лет.

О случившемся доложил губернатору. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семье. Уже связался с ее представителем.

Ужасная трагедия. Вся необходимая психологическая и финансовая помощь будет оказана. Переговорил с мэром, Михаил Исаев также окажет поддержку, — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, на улице Челюскинцев, 40/46 сгорела квартира на шестом этаже. Погибли два ребенка.

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