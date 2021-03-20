Следователи СК начали проверку гибели двух детей на пожаре в Саратове

Следователи проводят проверку гибели двух детей на пожаре в Саратове
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Волжском районе Саратова начала проверка гибели двух детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, мальчики 2,5 и девяти лет погибли на пожаре, который случился на улице Челюскинцев.
Квартира на шестом этаже загорелась примерно в 18:30. Пожарные справились с огнем, из помещения были вынесены двое мальчиков. Сотрудники областной службы спасения провели реанимацию, но она не дала результатов.
Следователи осматривают место трагедии. Установлено, что пожар начался с дивана, предполагается, что причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.
Озвучена предположительная причина смерти детей — отравление продуктами горения. Следов насильственной смерти на телах не обнаружено.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Горела квартира в многоэтажке на Челюскинцев
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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