Следователи СК начали проверку гибели двух детей на пожаре в Саратове

Следователи проводят проверку гибели двух детей на пожаре в Саратове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова начала проверка гибели двух детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, мальчики 2,5 и девяти лет погибли на пожаре, который случился на улице Челюскинцев.

Квартира на шестом этаже загорелась примерно в 18:30. Пожарные справились с огнем, из помещения были вынесены двое мальчиков. Сотрудники областной службы спасения провели реанимацию, но она не дала результатов.

Следователи осматривают место трагедии. Установлено, что пожар начался с дивана, предполагается, что причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

Озвучена предположительная причина смерти детей — отравление продуктами горения. Следов насильственной смерти на телах не обнаружено.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Горела квартира в многоэтажке на Челюскинцев Фото: СУ СКР по Саратовской области

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