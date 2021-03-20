Вячеслав Володин потребовал пресечь коррупционные схемы при застройке Саратова

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин по итогам визита в Саратовскую область в пятницу дал интервью.

Оно публикуется в группах сторонников Володина в соцсетях.

- Вячеслав Викторович, вопрос, который вы поднимаете буквально в каждый свой приезд в Саратовскую область. Микрорайоны без социальной инфраструктуры. В чем все-таки главная проблема, на ваш взгляд? И как ее решить?

- Этот вопрос мы обсуждали с губернатором и мэром Саратова, а также с застройщиками, мнения которых спросил во время посещения инфекционной больницы. Считаю правильным озвучить свою точку зрения публично, чтобы не было «испорченного телефона». Речь шла о вопросе, который со времен революции 1917 года остается актуальным, - о земле. Нам необходимо в области прекратить порочную практику, наносящую ущерб гражданам и бюджету, когда земля предоставляется в аренду под коммерческую застройку жилья или других объектов.

- У нас много таких объектов. Как тогда? Вообще не предоставлять землю под коммерческую застройку?

- Решать эти вопросы надо через земельные аукционы. Обсуждение ряда тем и примеры, которые есть в Саратове и Энгельсе, показали, что арендные отношения создают проблемы для жителей: нет социальной инфраструктуры рядом с домами, построенными на основе арендных отношений. При этом нет не только социнфраструктуры, но и средств в бюджете. Земля в стоимости квадратного метра жилья составляет примерно от 15 до 30% в зависимости от того, где она находится, - на окраине или в центре города. А дальше посчитайте: выделяют земельный участок под строительство 200 000 квадратных метров жилья под застройку микрорайона, если ближе к центру квадратный метр стоит 45 тыс. рублей и более, это примерно 9 млрд рублей совокупная стоимость, которую получает тот, кто реализует проект. Вот и посчитайте стоимость земли в этом объеме строительства. Если она составляет 20%, то это 1 млрд 800 млн. Варианта два. Либо застройщик берет на себя строительство инфраструктуры, - то, что у нас не происходит, как бы ни пытались это сделать в последнее время, потому что он начинает обосновывать свои затраты и отсутствие таких доходов. Либо бюджет должен получать деньги через земельный аукцион. Этих средств с лихвой хватит для того, чтобы обеспечить жилой микрорайон и школой, и детской, взрослой поликлиниками, и несколькими детскими садиками, и многим другим, что сделает жизнь людей комфортной. И еще деньги останутся на решение других задач.

Сегодня ведь на деле что получается? Оформляют аренду под такие большие жилые микрорайоны. Она стоит в год порядка 20 млн рублей. Пусть даже если этот жилой микрорайон строят несколько лет – 2-3 года, даже 5 лет, за счет аренды бюджет получит 100 млн рублей с небольшим. Но это меньше, как мы понимаем, в 10 с лишним раз, если бы землю продавали по реальной ее стоимости.

- По вашему мнению, почему в регионе не реализуют землю через аукционы, а сдают в аренду?

- Аукционы перекрывают многие коррупционные схемы по обогащению, которые выгодны тем, кто заключает договоры, и тем, кто отдает эту землю в аренду. По-другому не могу никак назвать эти решения. Умышленно либо неумышленно, но наносится, с одной стороны, вред гражданам, с другой, городскому бюджету. Есть основания для того, чтобы говорить о возможной коррупции, когда на чаше весов решение, где город получает порядка 2 млрд за проект, либо он получает в 10 раз меньше. На мой взгляд, с этим надо было закончить давно. И об этом говорил раньше, когда речь шла о комплексной застройке. Но в регионе продолжают решать эти вопросы по-прежнему. На мой взгляд, это недопустимо. Отсюда проблемы, с которыми жители сталкиваются постоянно. Это коррупционный путь и его необходимо пресечь.

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