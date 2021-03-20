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Происшествия20 марта 2021 18:27

Два ребенка погибли в горящем доме на Челюскинцев

Огонь охватил квартиру на шестом этаже
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В горящем доме на Челюскинцев в Саратове погибли два ребенка.

Уточнение поступило от пресс-службы ГУ МЧС. Ранее сообщалось, что пострадали взрослый и ребенок.

Возраст погибших сообщается пока приблизительно — два и девять лет. Оба мальчики.

Напомним, днем 20 марта загорелась квартира на шестом этаже дома №40/46 по улице Челюскинцев. На тушение выезжали три расчета.

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