Ребенок и взрослый пострадали в горящей девятиэтажке на Челюскинцев

В центре Саратова горит девятиэтажный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ЧП случилось на улице Челюскинцев. Там загорелась квартира на шестом этаже дома №40/46.
Известно, что загорелись вещи в квартире. Площадь возгорания составила 10 кв. метр. На месте работают два пожарных расчета.
Эвакуация жильцов не проводилась, но есть двое пострадавших — ребенок и взрослый, которые отравились продуктами горения и получили небольшие ожоги. Все обстоятельства ЧП выясняются.
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