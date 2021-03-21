В воскресенье в Саратовской области ожидается снегопад

В Саратовской области потепления пока не ожидается.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в воскресенье 21 марта по-прежнему температура днем колеблется около нуля.

Небо будет преимущественно облачным, с прояснениями. Днем может начаться снег, переходящий в морось. На дорогах гололедица.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада. При порывах его скорость составит 12 м/с.

Год назад в Саратовской области было уже до +10 градусов.

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