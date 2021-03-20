Подрядчики готовы к началу ремонта дорог в Саратовской области

В Саратовской области скоро начнется ремонт дорог по нацпроекту
Фото: Екатерина Семенова
В Ершове Саратовской области состоялось рабочее совещание, участники которого обсудили ход работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, речь шла о работах, которые будут выполнены в Ершовском, Питерском и Озинском районах.
В 2021 году запланировано отремонтировать следующие участки дорог: Ершов — Чапаевка, автоподъезд к селу Питерка от дороги Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров Гай и Озинки — Перелюб. Всего более 20 километров.
Было отмечено, что заготовлены все необходимые материалы и закуплена новая техника, проверены асфальтобетонные заводы.
- Подрядчики готовы выйти на свои объекты уже завтра, ждут только наступления устойчивых плюсовых температур, — было отмечено на совещании.
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