Подрядчики готовы к началу ремонта дорог в Саратовской области

В Саратовской области скоро начнется ремонт дорог по нацпроекту Фото: Екатерина Семенова

В Ершове Саратовской области состоялось рабочее совещание, участники которого обсудили ход работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, речь шла о работах, которые будут выполнены в Ершовском, Питерском и Озинском районах.

В 2021 году запланировано отремонтировать следующие участки дорог: Ершов — Чапаевка, автоподъезд к селу Питерка от дороги Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров Гай и Озинки — Перелюб. Всего более 20 километров.

Было отмечено, что заготовлены все необходимые материалы и закуплена новая техника, проверены асфальтобетонные заводы.

- Подрядчики готовы выйти на свои объекты уже завтра, ждут только наступления устойчивых плюсовых температур, — было отмечено на совещании.

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