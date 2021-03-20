Мужчина с ножом ограбил 61-летнюю женщину в гаражном массиве в Балашове

В пятницу 19 марта в Балашове неизвестный с ножом ограбил женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, вызов дежурному поступил в 17:15.

В гаражном массиве на улице Железнодорожная мужчина напал на 61-летнюю женщину. Под угрозой ножа он отобрал у нее деньги и причинил травмы.

Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался 42-летний житель Балашова. Возбуждено уголовное дело.

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