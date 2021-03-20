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Происшествия20 марта 2021 16:02

Разлив нефти под Саратовом: Валерий Радаев поручил создать спецкомиссию

Собственникам поручено незамедлительно приступить к устранению последствий аварии
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать комиссию для оценки ущерба от разлива нефтепродуктов, случившемся 20 марта в Пугачевском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в нее войдут представители оперативных служб.

Собственники нефтепровода Самара — Лисичанск должны немедленно приступить к ликвидации последствия ЧП.

На месте работают все экстренные службы.

Напомним, нефть разлилась между селами Орловское и Селезниха. Площадь загрязнения составила около 700 кв. метров. Нефтепровод принадлежит филиалу АО «Транснефть — Приволга».

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ЧП