Росгвардейцы спасли замерзающего на улице в Саратове старика

Пожилого мужчину отвезли домой к родственникам. Фото пресс-службы Росгвардии
В Саратове росгвардейцы спасли пенсионера, который едва не замерз на улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, вечером 19 марта патруль Росгвардии получил сообщение, что на улице Политехническая замечен пожилой мужчина.
По словам очевидцев, он бесцельно бродил, не имея при себе верхней одежды и обуви.
Росгвардейцы прибыли по адресу и действительно увидели пенсионера, который уже начал замерзать. Оказалось, что 78-летний мужчина страдает потерей памяти. Он отправился прогуляться и потерялся.
Был установлен адрес жительства старика, и сотрудники Росгвардии отвезли его домой к родным.
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