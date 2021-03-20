Росгвардейцы спасли замерзающего на улице в Саратове старика

Пожилого мужчину отвезли домой к родственникам. Фото пресс-службы Росгвардии

В Саратове росгвардейцы спасли пенсионера, который едва не замерз на улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, вечером 19 марта патруль Росгвардии получил сообщение, что на улице Политехническая замечен пожилой мужчина.

По словам очевидцев, он бесцельно бродил, не имея при себе верхней одежды и обуви.

Росгвардейцы прибыли по адресу и действительно увидели пенсионера, который уже начал замерзать. Оказалось, что 78-летний мужчина страдает потерей памяти. Он отправился прогуляться и потерялся.

Был установлен адрес жительства старика, и сотрудники Росгвардии отвезли его домой к родным.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.