В Ершове мужчина погиб из-за загоревшегося дивана

Возгорание началось с дивана Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ершове Саратовской области начата проверка обстоятельств гибели мужчины на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, установлена личность погибшего — это 60-летний местный житель.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Возгорание частного дома на улице Калинина произошло около полудня 20 марта. Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено на полу комнаты, в соседней с той, где начался пожар.

Установлено, что первым загорелся диван. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение огнем при курении.

Предварительно установлено, что мужчина отравился продуктами горения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В доме было найдено тело 60-летнего мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

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