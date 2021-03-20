У Трофимовского моста столкнулись «Нива» и Mitsubishi

ДТП у Трофимовского моста. Кадр из видео очевидца
На проспекте 50 лет Октября 20 марта ДТП перекрыло автомобильное движение.,
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №134/1, возле Трофимовского моста.
Там столкнулись автомобиль «Нива» и Mitsubishi. Очевидцы сообщают, что движение в сторону поселка Елшанки затруднено.
На месте работают расчеты МЧС и бригада скорой помощи. Информация по пострадавшим сейчас уточняется.
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