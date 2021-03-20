Варвара Степанова: Участники чемпионата WorldSkills Russia имеют все шансы отличного трудоустройства

Варвара Степанова, директор Саратовского архитектурно-строительного колледжа

Директор Саратовского архитектурно-строительного колледжа Варвара Степанова в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90,6 FM рассказала о чемпионате WorldSkills Russia, региональным координатор которого она является. Она подвела итоги и рассказала о подготовке победителей к национальному чемпионату

Чемпионат впервые прошел в 2016 году, и тогда в нем было всего восемь компетенций. А в 2021 году — уже 60. Участники делятся на три возрастные группы — юниоры до 16 лет, молодые профессионалы от 16 до 25 и «сеньоры» старше 50 лет.

Варвара Степанова отметила, в мире нет аналогов такого мероприятия. Участники могут презентовать себя, продемонстрировать свои навыки, заявить о себе. А задача организаторов — популяризировать рабочие профессии.

- Вы не просто изучаете свою специальность, а получаете дополнительные знания и умения, погружаетесь в профессию глубже. На чемпионате за участниками наблюдают работодатели, они отслеживают ребят, подыскивают будущих работников. Если молодой человек показывает хорошие навыки, умело работает с инструментом, то у него все шансы трудоустроиться на хорошее место, даже не имея опыта. Есть такие, кто еще учится, но уже начинает трудовой путь и закреплен за предприятием, — отметила Варвара Степанова.

Предлагаем ознакомиться с полной записью программы «Гость в студии».

Напомним, региональный этап чемпионата WorldSkills Russia проходил в Саратовской области в 2021 году с 9 по 13 марта. Он проходит в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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