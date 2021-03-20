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Происшествия20 марта 2021 12:16

Мужчина погиб на пожаре в нежилом доме в Ершове

Возгорание случилось на улице Калинина
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Ершове на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, огонь охватил нежилой дом №13 на улице Калинина.

Сигнал о возгорании поступил 20 марта в 11:48. Площадь пожара составила четыре кв. метра. На место выехали два пожарных расчета.

В 12:01 в сгоревшем доме был найден погибший мужчина.

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