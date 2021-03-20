Замминистра строительства РФ о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»: Саратовская область — одна из лучших

В правительстве Саратовской области обсудили реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда". Фото пресс-службы министерства строительства и ЖКХ региона

В Саратовской области с рабочим визитом побывал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минстроя области, федеральный чиновники принял участие в совещании по реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, проект инициирован президентом России Владимиром Путиным.

- Вопрос реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» — очень важный. Саратовская область сделала значительный рывок. Есть большой задел на будущее, задел работать еще лучше. Видно, что в Саратовской области работает команда, а командой я называю и правительство области, и руководство муниципалитетов. По контрактованию вы одни из лучших в стране, по кассе вы тоже одни из лучших в стране. Вы выигрываете гранты Всероссийского конкурса конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, — заявил Егоров.

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