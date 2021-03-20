Панков: Чтобы наши города и села стали лучше, нужно думать и работать на перспективу

Необходимо грамотно планировать развитие области. Как рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов», об этом шла речь на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с активом «Единой России».

- Программный принцип никто не отменял, отметил Володин. И если область стремится развиваться, то необходимо грамотно планировать развитие. Для этого есть новые возможности в рамках Саратовской, Балаковской и Балашовской агломераций. Включая строительство дорог, нового аэропорта в Балаковском районе. Отмечу, на местах очень ждут строительства дороги «Меридиан», которая откроет большие экономические перспективы, обеспечит рабочие места и выход наших товаров на международный рынок.

Здесь многое зависит и от работы депутатов «Единой России». По совершенствованию законодательной и нормативной базы. Все знают, что бывает без системного подхода и контроля. В Саратове целые микрорайоны строились без школ, детсадов и поликлиник. Были уведены в частные руки сотни гектаров земли САЗ, которые приходится теперь возвращать в госсобственность. Для того, чтобы наши города и села становились лучше, необходимо думать и работать на перспективу, — отметил Панков.

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