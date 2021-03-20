Саратовцы подарили мошенникам более 2,6 млн рублей всего за один день

Мошенники продолжают добиваться доверия у жителей Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, всего за один день добычей мошенников стало более 2,6 млн рублей.
Так, злоумышленник, представившийся сотрудником банка, выманил у жительницы Петровска 460 тыс. рублей. Пенсионерка перевела деньги на некий «безопасный счет» через банкомат, поверив указаниям собеседника.
Мошенник действовал по известной схеме: сообщил, что некто пытается списать деньги со счета женщины, поэтому их нужно «обезопасить».
- Полиция в очередной раз призывает не поддаваться на уговоры незнакомцев о каких бы то ни было действиях с банковскими картами. Не отвечайте на звонки с неизвестных номеров, а если ответили, не спешите верить тому, что вам говорят. Сотрудник банка никогда не будет просить вас назвать данные карты: ее номер, пин-код и СVV-код, а также код из смс. Если такая просьба озвучена, знайте: с вами говорит мошенник, сразу прекращайте разговор. Перезвоните в банк сами, если получили встревожившую вас информацию касательно счета. Номер для связи указан на карте, — напомнили в ГУ МВД.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.