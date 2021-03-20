Дмитрий Соловьев назначен ректором СГАУ

Саратовский государственный аграрный университет Фото: Екатерина Семенова

Ректором Саратовского государственного аграрного университета назначен Дмитрий Соловьев.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной думы Николай Панков. Он поздравил Дмитрия Соловьева с назначением.

Дмитрий Соловьев. Фото сайта СГАУ

- Возглавляя попечительский совет вуза, не раз убедился в его профессионализме, стремлении развивать университет. Отмечу — для подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов СГАУ успешно прошел государственную аккредитацию. Тем самым подтвердив соответствие требованиям к образовательной деятельности и высокое качество подготовки по всем специальностям.

Важно, чтобы университет развивал и дальше научную и производственную базу. Выпускники ВУЗа были востребованы во всех направлениях сельскохозяйственного производства, — написал Панков.

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Напомним, предыдущие ректор СГАУ Николай Кузнецов заявил о сложении полномочий 30 апреля 2019 года. Тогда же на Ученом совете исполняющим обязанности был назначен декан инженерии и природообустройства СГАУ Дмитрий Соловьев.

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