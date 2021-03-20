Три человека пострадали, один погиб в ДТП под Энгельсом

Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево
Фото: ГИБДД по Саратовской области
У села Малая Тополевка в Энгельсском районе Саратовской области с трассы вылетел автомобиль «Лада Приора».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около шести вечера на автодороге Энгельс — Генеральское.
По предварительной версии, 32-летний водитель не справился с управлениям. Машина вылетела в кювет, а потом врезалась в дерево.
Госпитализированы три человека: водитель и пассажирки 30 и 24 лет. Им была оказана разовая помощь. А вот 48-летняя женщина умерла в больнице.
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