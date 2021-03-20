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Коронавирус Covid-1920 марта 2021 8:58

Коронавирусом за сутки заразились 167 человек в Саратовской области

Выздоровели 165 человек
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратовской области за минувшие сутки было зарегистрировано 167 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, у 50 из них выявлена пневмония.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 53 042 человека. Выздоровели 47 825 человек, из которых 165 — за минувшие сутки.

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