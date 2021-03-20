Коронавирусом за сутки заразились 167 человек в Саратовской области

В Саратовской области за минувшие сутки было зарегистрировано 167 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, у 50 из них выявлена пневмония.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 53 042 человека. Выздоровели 47 825 человек, из которых 165 — за минувшие сутки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.