Панков: Депутаты «Единой России» должны смелей выходить с инициативами

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Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с партийным активом.

- На встрече в гимназии №89 Володин говорит о важном направлении работы для фракции «Единой России». Колледжи и техникумы готовят воспитателей детсадов, фельдшеров, медсестёр и других специалистов, которые особенно нужны в районах нашей области. Этим учреждениям нужна поддержка. Сегодня спикер лично встретился с работниками среднего профессионального образования в Саратове. Подняв вопрос о дополнительном финансировании учреждений. Из расчёта 2 тыс. руб. на учащегося. Как и со школами и детсадами, он готов помочь найти средства.

Считаю, депутаты фракции должны смелей выходить с инициативами, чтобы на местах тоже была найдена необходимая часть финансирования. Для учреждений образования. Об этом говорил на встречах в округе. Чтобы важное для людей решение было эффективно реализовано во всех районах, партия должна взять на себя контроль и обеспечение обратной связи с людьми. И надо закрепить персонально за это ответственных. Такую задачу поставлю всем местным отделениям, – написал Панков.

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