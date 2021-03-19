Михаил Исаев пообещал, что рельсы на «Стрелке» не будут разбирать до конца года

Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал информацию о приостановке работы трамвайного маршрута №3.

В своем Instagram он подчеркнул, что речи о закрытии маршрута не идет.

- При работах, связанных с реконструкцией транспортной развязки на Стрелке, либо когда подойдем к одному из последующих этапов строительства линии скоростного трамвая, мы будем вынуждены разобрать путепровод, по которому движется трамвай. В максимально сжатые сроки есть вероятность приостановки движения, но на этот период будут проведены мероприятия по минимизации неудобств при пользовании общественным транспортом, – заявил он.

Глава города напомнил, что во время реконструкции Трофимовского моста была продумана логистика, чтобы пассажиры не почувствовали неудобств.

- Аналогично будет сделано и в этом случае. Но подчеркну, сроков проведения этих работ в настоящее время не обозначено, это вопрос не этого года. Горожан мы заблаговременно оповестим, – пообещал Исаев.

Также не будет закрыт маршрут №3, когда начнется реконструкция Кировского трамвайного депо. Она начнется уже в скором времени.

Напомним, сегодня председатель Государственной думы Вячеслав Володин потребовал от Михаила Исаева лучше информировать население по этому вопросу.

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