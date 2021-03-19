Житель Тольятти заживо сгорел в кабине грузовика под Саратовом: Подробности

Мужчина сгорел в кабине грузовика Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели 50-летнего мужчины в горящем грузовике.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, назначена медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, тягач Skania сгорел около полудня 19 марта на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград. Трагедия разыгралась вблизи села Ключи Вольского района.

Заметив горящий грузовик, очевидцы вызвали подмогу. Областные спасатели вытащили из кабины тело мужчины. Было установлено, что это житель Тольятти.

Труп обгорел, но следов насильственной смерти на нем не найдено.

Установлено, что автомобиль был припаркован на обочине из-за поломки. Водитель отлучился, оставив приятеля присмотреть за машиной. Предварительная версия причины пожара – воспламенение вещей из-за газовой горелки, которой обогревалась кабина.

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