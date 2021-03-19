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Общество19 марта 2021 15:28

Школьник из Аткарска претендует на всероссийское звание «Ученик года»

Он будет представлять Саратовскую область на межрегиональном конкурсе
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото министерства образования Саратовской области

Подведены итоги областного этапа межрегионального конкурса «Ученик года — 2021».

- Конкурс проводился в шестой раз для выявления у детей интеллектуальных и творческих способностей, умений решать практические задачи и защищать свои общественные и научные интересы. В региональном этапе участвовали 75 школьников с 9 по 11 класс со средним баллом не ниже 4,5, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве образования.

Ребята сделали свое портфолио, после оценки которых были определены 12 финалистов. Они приготовили видеовизитку. Лауреатом третьей степени стала ученица 11 класса школы №2 Аркадака Елизавета Ерыкалина. Лауреатом второй степени — десятиклассник из балаковской школы №21 Никита Лаврин.

Победителем выбрали Романа Трифанова, ученика 10 класса средней школы №3 Аткарска имени Героя Советского Союза Антонова В. С.

Юноша будет представлять область в финале межрегионального конкурса «Ученик года – 2021» в октябре в Ульяновске.

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