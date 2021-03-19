Саратовская агломерация к 2030 году должна войти в топ-20 комфортных городов России

Общественники собрались для обсуждения путей развития Саратовской агломерации

В Музее боевой и трудовой славы 19 марта проходит расширенное заседание Совета Общественной палаты Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», темой обсуждения стало развитие Саратовской агломерации.

Участие в мероприятии принимают директор государственного казенного учреждения «Центр развития Саратовской агломерации» Александр Стрелюхин, его заместитель Андрей Костенко, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов, директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая, руководитель департамента региональных проектов Фонда «ЦСР» Евгений Римских, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.

Было отмечено, что уже почти год ведется работа по сбору данных, обработке информации. Проводится просветительская деятельность, создан портал Я-выбираю-саратов.рф, где собираются мнения граждан о том, как сделать проживание в Саратовской агломерации более комфортным.

Запланированы встречи с представителями молодежных, экологических, архитектурных и общественных объединений для обсуждения планов по развитию агломерации.

На заседании были озвучены планы к 2030 году. Саратовская агломерация должна стать Поволжским хабом цифровых и зеленых технологий, войти в топ-10 быстрорастущих промышленных агломерация России и в топ-20 комфортных городов страны.

Были названы главные приоритеты развития:

1. Перезагрузка промышленности;

2. 30-минутная доступность для каждого;

3. Устойчивое ЖКХ;

4. Привлекательная городская среда;

5. Эффективное управление.

Объявлены цели развития Саратовской агломерации к 2030 году

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