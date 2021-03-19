С начала года в Саратовской области мошенники успели похитить более 47 млн рублей

Сотрудники полиции рассказали о самым популярных видах дистанционного мошенничества

В пресс-центре «Комсомольской правды» 19 марта состоялся брифинг УМВД Саратова. Темой общения стало дистанционное мошенничество.

Капитан полиции, заместитель начальника уголовного розыска заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову Олег Артемов рассказал о видах, способах и схемах хищения денежных средств с банковских карт у жителей.

По его словам, за 2020 год было зарегистрировано 3,4 тыс. таких преступлений на сумму 222 млн рублей. С начала 2021 года было совершено 698 преступлений, ущерб о которых составил почти 45,4 млн рублей.

Олег Артемов

По словам полицейских, чаще всего жертвами дистанционного мошенничества становятся люди в возрасте 30-49 лет (на них приходится 45% случаев). Еще 15% на возраст 50 до 59 лет, и 14% - на возраст старше 60 лет.

Самыми распространенными уловками, к которым прибегают мошенники, являются:

- звонки от «сотрудников» банка, сообщающих о списании средств и спрашивающих о реквизитах карты;

- ссылки для «безопасной оплаты» сделок на сайтах продаж;

- продажа товаров через взломанные страницы в соцсетях.

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