В 2021 году в Саратове благоустроят 114 общественных территорий

Совещание по реализации нацпроекта в Саратове Фото: Александр Уриевский

Саратовские чиновники 19 марта проводят совещание по реализации ряда нацпроектов, которые курирует Минстрой РФ, и выслушать их и высказать свои замечания в Саратов прибыл замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

- В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2020 году выполнены работы по благоустройству 233 территорий, в том числе 123 дворовых и 110 общественных территорий в 42 муниципальных образованиях области.

В 2021 году будут благоустроены 114 общественных территорий (во всех 42 районах) и 53 двора, начал отчет министр регионального Минстроя Павел Мигачев.

Вопросы по этому поводу у представителя федерального Минстроя возникли к представителям муниципалитетов.

- У нас с вами совершенно рабочее совещание. Это касается всех нацпроектов. У нас в случае, если не будет...давайте мы проводим прессу, - предложил Егоров.

Прежде чем задать вопросы и начать их обсуждение, журналистов попросили покинуть зал.

Напомним, для выбора территорий в этом году была создана общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды za.gorodsreda.ru. Жители Саратовской области, как и остальные жители России, смогут голосовать за объекты благоустройства на данном сайте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.