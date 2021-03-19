Вячеслав Володин напомнил о подвиге Юрия Гагарина и призвал развивать аэроклуб

Вячеслав Володин осмотрел аэроклуб в Дубках

Во время посещения аэроклуба в Дубках в Саратовском районе председатель Государственной думы России Вячеслав Володин остановился на теме празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

Он заявил, что аэроклуб должен быть восстановлен, чтобы стать местом притяжения для молодежи, которая хочет научиться летать, как Юрий Гагарин. А впоследствии, возможно, отправится на другие планеты.

- Сейчас наступило время развития аэроклубов. Тем более в год 60-летия полета первого человека в космос. И, конечно, Саратов многое связывает с именем Гагарина, как, наверное, никакой другой регион. Здесь он учился, полетел в небо. И саратовская земля его притянула, когда он после полета спускался, – отметил Вячеслав Володин.

Напомним, в Саратовской области ожидается широкомасштабное празднование юбилея полета Юрия Гагарина в космос. Запланированы спортивные мероприятия, выставки, телемосты. Сейчас проводятся различные челленджи и конкурсы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.