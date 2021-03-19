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Происшествия19 марта 2021 13:27

В Вольском районе мужчина погиб в полыхающей кабине фуры

Обстоятельства трагедии уточняются
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Кабина фуры сгорела

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области сегодня, 19 марта, погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, трагедия произошла на 185-м км трассы Р-228. Загорелась кабина фуры, погиб человек в ней.

Пожар тушила одна единица техники.

Обстоятельства возгорания уточняются.

UPD

Погибшему было 50 лет.

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