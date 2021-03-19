В Вольском районе мужчина погиб в полыхающей кабине фуры

Кабина фуры сгорела
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Вольском районе Саратовской области сегодня, 19 марта, погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, трагедия произошла на 185-м км трассы Р-228. Загорелась кабина фуры, погиб человек в ней.
Пожар тушила одна единица техники.
Обстоятельства возгорания уточняются.
UPD
Погибшему было 50 лет.
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