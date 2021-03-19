Более половины жителей Саратовской области не дают в долг коллегам

Служба одного из сайтов по поиску работы выяснила, насколько охотно жители Саратовской области готовы давать деньги в долг коллегам.
Выяснилось, что 53% граждан могут помочь финансово, а 47% — не готовы к этому.
Мужчины чаще женщин приходят на помощь своим коллегам.
Наиболее охотно это делают представители автомобильного бизнеса, строительной сферы и рабочие.
Противников больше среди учителей, врачей и маркетологов.
Это желание обусловлено тем, что многие не всегда возвращали деньги.
Треть человек отметили, что им иногда не возвращали долги.
Чаще всего с такой ситуацией сталкивались рабочие, руководители, представители туристической и гостинично-ресторанной сфер.
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