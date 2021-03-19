Более половины жителей Саратовской области не дают в долг коллегам

Служба одного из сайтов по поиску работы выяснила, насколько охотно жители Саратовской области готовы давать деньги в долг коллегам.

Выяснилось, что 53% граждан могут помочь финансово, а 47% — не готовы к этому.

Мужчины чаще женщин приходят на помощь своим коллегам.

Наиболее охотно это делают представители автомобильного бизнеса, строительной сферы и рабочие.

Противников больше среди учителей, врачей и маркетологов.

Это желание обусловлено тем, что многие не всегда возвращали деньги.

Треть человек отметили, что им иногда не возвращали долги.

Чаще всего с такой ситуацией сталкивались рабочие, руководители, представители туристической и гостинично-ресторанной сфер.

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