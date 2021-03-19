Президентская академия приглашает студентов саратовских вузов пройти обучение в «Soft-skills школе»

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при поддержке Федерального агентства по делам молодежи реализует уникальный проект «Soft-skills школа» для студентов саратовских вузов. Это бесплатный курс развития востребованных гибких навыков: креативное мышление, командная работа, системное мышление, коммуникативность и критическое мышление.

Курс проходит в формате очных воркшопов с применением профессионального тренингового оборудования, специализированных игровых инструментов, коучинговых карт.

В числе тренеров Проекта: модератор командных работ, эксперт Агентства стратегических инициатив (АСИ), сертифицированный менеджер проектов Максим Мокеев; практикующий психолог, бизнес-тренер, доктор социологических наук Оксана Понукалина; аккредитованный agile-тренер, общественный представитель АСИ, сертифицированный менеджер проектов Елена Константинова; модератор командных работ, эксперт АСИ, сертифицированный менеджер проектов Камиль Рамазанов; руководитель Проекта, дипломированный психолог, тренинг-менеджер, сертифицированный менеджер проектов Николай Пержу.

- Первая в России «Soft-skills школа», в которой студенты саратовских вузов могут развить востребованные, модные и актуальные гибкие навыки, открыла регистрацию, – рассказал Николай Пержу. – Мы гордимся «рождением» этой идеи, поддержкой грантом Росмолодежи и комфортной площадкой для реализации Проекта, которую предоставила Президентская академия! За первые сутки после открытия регистрации количество желающих уже превысило количество мест для обучения, поэтому мы планируем провести интересный заочный конкурсный отбор. Переходите на сайт Проекта, знакомьтесь с нами и регистрируйтесь!

Обучение стартует 13 апреля 2021 года на базе Центрального кампуса ПИУ РАНХиГС (Саратов, Московская, 164). Объем курса – 15 занятий.

По завершению обучения всем участникам выдается сертификат о прохождении курса.

Регистрация на курс осуществляется до 4 апреля 2021 года на сайте Проекта (http://softskills64.ru).

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