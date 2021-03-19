В Саратове отреставрируют Глебучев овраг, парк Победы, Зеленый остров

В Саратове подвели итоги международного конкурса на развитие центральной части города Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 19 марта, в парке «Россия — моя история» состоялось подведение итогов международного конкурса на развитие центральной части Саратова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», решение неожиданное — оба финалиста стали победителями. Citymakers из России и KARRES EN BRANDS из Нидерландов поделят между собой следующие зоны для реконструкции: Глебучев овраг, территория старого аэропорта, парк Победы, Зеленый остров, пляж «Покровские пески». Первые две достанутся иностранному консорциуму, оставшиеся три — российскому.

Фото: Александр Уриевский

На мероприятии присутствовал замминистра строительства РФ Максим Егоров. Он отметил, что Саратов до 1917 года был третьим в Российской Империи по численности.

- Развитие территории имеет сегодня особое значение. Людям здесь жить. И важно, воплощая мысли победителей, учитывать мнение граждан, — заявил Егоров.

По его словам, сейчас стоит задача улучшить комфортность городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что ему было очень интересно быть членом жюри конкурса, как главе города и как его жителю.

- Техническое задание для участников было очень сложным, несколько территорий. Но количество участников говорит что город интересен как европейский, у него есть задатки стать крупным мегаполисом. Мы стоим на пороге больших перемен. В результате выиграет большое количество людей, не консорциум или компания, а миллионный город, — подчеркнул мэр Саратова.

Исаев поблагодарил Минстрой РФ и СМИ за поддержку конкурса.

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