В Саратовской области раскрывается только четверть дистанционных преступлений

В "Комсомольской правде" обсудили проблему дистанционного мошенничества

Жителям Саратовской области рассказали о дистанционных мошенниках и научили бояться слова «да».

Речь об этом шла на брифинге в пресс-центре «Комсомольской правды» 19 марта.

По словам начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову, подполковника полиции Романа Киселева, раскрывается только четверть преступлений, совершенных дистанционным способом. Среди задержанных — люди самых разных возрастов, от 15 до 67 лет.

Роман Киселев

Жителям дали рекомендации, как безопаснее общаться по телефону. Например, отвечать на телефонный звонок словом «да» вряд ли грозит проблемами. А вот если под видом собеседника действует робот, то в процессе разговора говорить «да» чревато последствиями.

Также не следует бездумно выполнять указания «сотрудников правоохранительных органов», если их диктуют по телефону.

Распространение получают так называемые номера-дублеры

- Как совет — сохраните телефон горячей линии того банка, которым вы пользуетесь. Даже если вам позвонят мошенники из вашего банка, вы определите это, потому что номер из телефонной книги не высветится, — сказал Роман Киселев.

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