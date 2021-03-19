Володин поможет найти средства на текущее содержание техникумов Саратовской области

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о необходимости выделить дополнительное финансирование для учреждений среднего профессионального образования Саратовской области.

Об этом он сказал во время встречи с руководителями колледжей и техникумов Саратовской области.

Он заявил, что зарплату педагогов в учреждениях СПО следует уравнять со школьной. Это же касается и надбавок.

Также нужно решить вопрос с расходами на текущее содержание, как это сделано в общеобразовательных заведениях.

- Всего 51 учреждение среднеспециального образования, которые находятся на бюджете области. Посмотрю, насколько это возможно, но постараюсь найти ресурсы, как это сделано для школ. Чтобы на каждого учащегося приходилось по две тыс. рублей на текущее содержание, – заявил Вячеслав Володин.

Если вопрос финансирования удастся решить, то после этого нужно будет собраться с руководителями учебных заведений и крупных промышленных предприятий. По словам Володина, сейчас идет видоизменение рынка труда, какие-то профессии отмирают, другие появляются.

- И нам надо смотреть, в каких сферах будут новые направления. И под них надо строить работу, – уверен председатель Госдумы.

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