В Саратове поймали мошенника в федеральном розыске

В Саратове росгвардейцы поймали мошенника в федеральном розыске.
- Задержание 27-летнего мужчины произошло утром 18 марта у дома по улице 1-я Силикатная, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности. На этот раз его разыскивали правоохранители по делу о мошенничестве.
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