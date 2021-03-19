Володин возмутился низкими зарплатами преподавателей в техникумах и колледжах Саратовской области

В Саратове председатель Государственной думы Вячеслав Володин проводит встречу с представителями среднего профессионального образования региона.

Встреча проходит в Саратовском техникуме электроники и машиностроения в Ленинском районе. Участие принимают руководители учреждений среднего профобразования из разных районов области.

Вячеслав Володин отметил, что оклады преподавателей и надбавки за классное руководство в колледжах и техникумах слишком маленькие. Оклад составляет порядка 8,4 тыс. рублей, а надбавка — 15% от этой суммы, то есть 1,2 тыс. рублей.

Также слишком малы зарплаты молодых специалистов. А техникумы недоукомплектованы оборудованием для обучения.

- Есть проблемы по зарплате, надбавкам, по отсутствию лабораторного оборудованию. Это закончится крахом учебного заведения. Но самое плохое, что ребенок получит некачественное образование, — считает Вячеслав Володин.

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