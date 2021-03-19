Женщина из Самары обчистила съемную квартиру в Саратове

В Ленинском районе Саратова полиция раскрыла ноябрьскую кражу.

- 23-летний мужчина обратился 15 ноября в отдел с заявлением, что женщина, снимающая его квартиру на Осенней украла телевизор Philips за 8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полицейские возбудили дело и разыскали 46-летнюю безработную женщину из Самары. Ранее не судимая гражданка рассказала, что в ноябре сдала телевизор в комиссионный магазин. Ей выписали подписку о невыезде.

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