Замминистра строительства РФ понравился отремонтированный проспект Кирова

Максим Егоров прошелся по проспекту Кирова в Саратове Фото: Александр Уриевский

Саратов посещает заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

Вчера, 18 марта, он принял участие в заседании регионального штаба по подготовке к участию в рейтинговом голосовании по отбору территорий для благоустройства. А сегодня осматривает проспект Кирова, который был отремонтирован в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Реконструкция проспекта прошла в рамках нацпроекта Фото: Александр Уриевский

Максим Егоров остался доволен увиденным. По его словам, в Саратове он был несколько лет назад. С тех пор проспект Кирова изменился в лучшую сторону.

- Это только начало. Мы обсуждаем фасады домов, рекламу. Предстоит еще много работы. Думаю, у правительства и мэрии есть мысли и идеи, как это сделать лучше, и в итоге все приведут в порядок, — отметил федеральный чиновник.

Максима Егорова сопровождает министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев.

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